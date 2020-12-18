مال وأعمال

المركزي الياباني يبقى على سياسة التيسير النقدي الفائقة

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وكالات _ أبقى بنك اليابان المركزي اليوم على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.

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وأوضح البنك في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، أنه رغم الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي ذات مستوى متوسط، في ظل استمرار الحيطة من وباء فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي المصري قرر كذلك تمديد العمل بالبرنامج الخاص بدعم تمويل الشركات لمدة ستة أشهر أخرى حتى سبتمبر من العام المقبل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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