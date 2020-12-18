- 1/3
- 2/3
- 3/3
– رفعت اليابان توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة بفضل أحدث حزمة تحفيز للبلاد والتي تهدف لتسريع التعافي عقب الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
طالع.. اليابان تتجه لإقرار ميزانية إضافية لتخفيف آلام كورونا بقيمة 185 مليار دولار
وأظهر أحدث تقدير صادر عن مكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة أنه من المتوقع نمو الاقتصاد أربعة بالمئة بالأسعار الحقيقة المعدلة في السنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل نيسان 2021.
يأتي التقدير الجديد مقارنة مع توقع سابق لنمو 3.4 بالمئة في يوليو.
وقال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا في اجتماع الحكومة لمناقشة السياسة الاقتصادية والمالية يوم الجمعة “الاقتصاد سيتعافى إلى مستواه قبل فيروس كورونا عبر تحقيق معدل نمو حقيقي أربعة بالمئة في السنة المالية القادمة”.
والتقدير الاقتصادي المُحدث مدعوم من الموازنة التكميلية الثالثة للحكومة، والتي جرت الموافقة عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتمويل حزمة تحفيز حجمها 708 مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد على التعافي من التراجع الناجم عن كوفيد في الربع الثاني.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن النمو المتوقع البالغ أربعة بالمئة في السنة المالية المقبلة سيكون أسرع وتيرة نمو سنوية على الإطلاق، منذ أن أصحبت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في 1995.
وبالنسبة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، خفضت الحكومة توقعها للناتج المحلي الإجمالي إلى انكماش 5.2 بالمئة، ما سيكون أكبر تراجع سنوي على الإطلاق.
طالع.. المركزي الياباني يبقى على سياسة التيسير النقدي الفائقة
وفي السابق، توقعت أن ينكمش اقتصاد اليابان 4.5 بالمئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان ترفع توقعات الناتج المحلي للسنة المالية 2021 بدعم دفعة من حزمة التحفيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.