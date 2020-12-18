مال وأعمال

ثقة الشركات الألمانية ترتفع خلافا للتوقعات في ديسمبر

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– أظهر مسح يوم الجمعة أن ارتفاع الطلب على السلع الصناعية، والتوقعات الأكثر تفاؤلا للتصدير والدعم الحكومي للشركات المتضررة من إجراءات العزل العام التي تستهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا ساهموا في ارتفاع غير متوقع لثقة الشركات الألمانية في ديسمبر.

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وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال زاد إلى 92.1 من قراءة مُعدلة بالرفع عند 90.9 في نوفمبر.

وقال كليمنس فوست “الشركات راضية عن وضع أنشطتها… إنها تتطلع إلى النصف الأول من العام بقدر أقل من التشكك. لكن إجراءات العزل العام تضرب بعض الفروع بشدة. الاقتصاد الألماني ككل يظهر متانته”.

وفرضت ألمانيا إجراءات عزل عام صارمة في 16 ديسمبر أجبرت جميع الأنشطة غير الأساسية على الإغلاق لخفض معدل الإصابات المرتفع بلا هوادة والوفيات القياسية المرتفعة.

وقال إيفو إن 20 بالمئة فقط من الشركات التي شملها المسح أرسلت ردودا بعد أن اتخذت ألمانيا القرار الأسبوع الماضي بالدخول في العزل.

ويعني تشديد قيود فيروس كورونا أن الأنشطة ستظل ضعيفة في بداية العام القادم قبل أن تتحسن في الربع الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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