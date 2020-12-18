طلبيات المصانع البريطانية تشهد انخفاضا أقل خلال ديسمبر

– أظهر مسح يوم الجمعة أن انخفاض طلبيات المصانع البريطانية تراجعت وتيرته في ديسمبر إذ أُعيد فتح المزيد من أجزاء الاقتصاد عقب إجراءات عزل عام ثانية على مستوى البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

طالع.. مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع في نوفمبر بسبب إجراءات العزل

وارتفع مقياس اتحاد الصناعات البريطاني لدفاتر الطلبيات الشهرية بقطاع الصناعات التحويلية إلى -25 من -40 في نوفمبر، وهي أقوى قراءة في عشرة أشهر.

كان استطلاع للرأي أجرته لخبراء في الاقتصاد أشار إلى قراءة عند -34.

وقالت آنا ليتش نائبة كبير خبراء الاقتصاد لدى الاتحاد “توزيع لقاح كوفيد يجلب الأمل في أن أوضاع شركات الصناعات التحويلية ستتحسن في الأشهر المقبلة”.

وأضافت “يجب على الحكومة أن تفعل ما تستطيع لدعم الشركات خلال الشتاء بينما يظل الطلب يعتريه الاضطراب بسبب قيود كوفيد”.