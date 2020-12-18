مال وأعمال

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يتلقى لقاح فايزر ضد كورونا أمام العلن

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سي إن بي سي _ أعلنت الرئاسة الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته، قد تلقوا لقاح كورونا أمام العلن لتعزيز ثقة الأمريكيين بلقاح “فايزر- بايونتيك” والتأكيد على سلامته وفعاليته.

وقال بنس خلال كلمة عقب التطعيم، “سنوزع ملايين اللقاحات على أفراد الشعب الأمريكي. ويجب أن يثق الأمريكيين في اللقاح المضاد لكورونا”

وأضاف “الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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