ترامب يستبق إدارة الغذاء والدواء ويعلن الموافقة على لقاح موديرنا لفيروس كورونا

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– قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة يوم الجمعة، إنه تمت الموافقة على لقاح مرض كوفيد-19 الذي تنتجه شركة موديرنا وسيتم شحنه على الفور، على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تصدر أي إعلان عام عن قرارها بشأنه.
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ولم ترد إدارة الغذاء والدواء ولا شركة مودرنا على الفور على طلبات للتعليق من .
واجتمعت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الغذاء والدواء لمناقشة لقاح موديرنا يوم الخميس ومن المتوقع أن تصدر الإدارة قرارها يوم الجمعة.
وقال ترامب في تغريدته “تمت الموافقة بالإجماع على لقاح موديرنا. سيبدأ التوزيع على الفور”.
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