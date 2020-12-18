منظمة الصحة: أولى لقاحات كورونا ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من 2021

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وكالات _ أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) المتعاون معها اللذان وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجدّ في الدول الفقيرة، أنهما يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه الدول في الربع الأول من العام 2021.
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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن هذه الآلية المسماة “كوفاكس” (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19) “حصلت على قرابة ملياري” جرعة.
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