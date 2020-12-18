وول ستريت عند مرتفعات غير مسبوقة مع التركيز على التحفيز

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_ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية يوم الجمعة على مرتفعات قياسية، إذ ظل التركيز على حزمة التحفيز المرتبطة بفيروس كورونا قبيل موعد نهائي مطلع الأسبوع المقبل للتوصل لاتفاق، في حين صعدت أسهم شركات التجزئة بدعم احتمالات تحقيق مبيعات قوية في عطلة أعياد الميلاد.
وبحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 10.51 نقطة، بما يعادل 0.03 بالمئة، إلى 30313.88 نقطة، وكان المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 1.69 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 3720.79 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.03 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 12775.78 نقطة.
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