ماكرون يقول إنه بصحة جيدة بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19

_ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إنه بصحة جيدة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. طالع.. الرئاسة الفرنسية تعلن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا وأضاف ماكرون أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية. وقال في كلمة مباشرة على تويتر “لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة”. وأضاف أنه سيواصل إدارة شؤون الدولة وإن كان بوتيرة أبطأ.

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