تباطؤ اقتصاد روسيا 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر

سي إن بي سي _ قالت وزارة الاقتصاد الروسية الجمعة 18 ديسمبر إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وذلك بعد نسبة نزول معدلة بلغت 4.5% في أكتوبر.

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وقالت أيضا إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى نوفمبر بلغ 3.5%.

وعدلت الوزارة نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر من 4.7% في قراءة صدرت قبل شهر.

تضرر الاقتصاد الروسي من التراجع العالمي لأسعار النفط، وهو العنصر الرئيسي في صادراتها، وجائحة كوفيد-19، مع الشعور أيضا بعبء المخاطر الجيوسياسية الخاصة بها ومخاوف من فرض مزيد من العقوبات على موسكو.