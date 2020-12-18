- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي _ قالت وزارة الاقتصاد الروسية الجمعة 18 ديسمبر إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وذلك بعد نسبة نزول معدلة بلغت 4.5% في أكتوبر.
طالع.. المركزي الروسي يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25% دون تغيير
وقالت أيضا إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى نوفمبر بلغ 3.5%.
وعدلت الوزارة نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر من 4.7% في قراءة صدرت قبل شهر.
تضرر الاقتصاد الروسي من التراجع العالمي لأسعار النفط، وهو العنصر الرئيسي في صادراتها، وجائحة كوفيد-19، مع الشعور أيضا بعبء المخاطر الجيوسياسية الخاصة بها ومخاوف من فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تباطؤ اقتصاد روسيا 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.