بريطانيا تسجل 28507 إصابات جديدة بكورونا

_ سجلت بريطانيا 28507 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة و489 وفاة، وفقا لبيانات رسمية. طالع.. طلبيات المصانع البريطانية تشهد انخفاضا أقل خلال ديسمبر وبلغت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس يوم الخميس 35383 لكن ذلك الرقم كان يشمل نحو 11 ألفا حالة من ويلز لم يسبق الإبلاغ عنها. وسجلت بريطانيا يوم الخميس 532 وفاة بالمرض.

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