نيوترين الكندية تعتزم بيع حصتها في موبكو لمصر وتسوي مطالبات تحكيم

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قالت نيوترين الكندية يوم الجمعة إنها ستبيع كامل حصتها في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) لمصر، إلى جانب تسوية مطالبات تحكيم مقابل إجمالي مبالغ بقيمة 540 مليون دولار.
وقالت شركة صناعة الأسمدة الكندية إن استثمارها في موبكو كان يساهم بما بين 15 مليون دولار و20 مليون دولار سنويا في أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين.
وبموجب الاتفاق، قالت نيوترين إنها ستسوي جميع مطالبات التحكيم التي أقامتها ضد الحكومة المصرية والشركة المصرية لمنتجات النيتروجين التابعة لموبكو، وذلك بعد إغلاق الصفقة.
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