أمريكا تجيز لقاح شركة مودرنا للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا

_ أصبح لقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وذلك في نبأ سار للأمريكيين الذين تشهد بلادهم ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالعدوى.

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وأعلنت الإدارة موافقتها على لقاح مودرنا بعد يوم من تصديق لجنتها للخبراء الخارجيين عليه، وبعد أسبوع من موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

وتلقى آلاف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة لقاح فايزر خلال الأيام السبعة الماضية. ويتوقع البدء في التطعيم بلقاح مودرنا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ستيفن هان مفوض إدارة الأغذية والعقاقير في بيان “بإتاحة لقاحين الآن للوقاية من كوفيد-19، فإن الإدارة قد اتخذت خطوة حاسمة أخرى في مكافحة هذا الوباء العالمي الذي يتسبب في أعداد كبيرة من المرضى بالمستشفيات والوفيات في الولايات المتحدة كل يوم”.

وقالت مودرنا إنها تنوي التقدم للحصول على ترخيص أمريكي شامل في 2021.

ويمثل القرار أول ترخيص في العالم للقاح مودرنا الذي يعتمد على تكنولوجيا آر.إن.إيه وذلك بعد أقل من عام من اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويعتمد لقاح فايزر على نفس التكنولوجيا.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار في بيان “تصريح استخدام لقاح مودرنا يعني أن بوسعنا تسريع تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية بقطاع الصحة والأمريكيين في منشآت الرعاية وفي النهاية القضاء على هذ الوباء بدرجة أسرع”.

ويحتاج لقاح مودرنا لتخزينه وشحنه مجمدا لكن ليس بنفس درجة التجمد الشديد التي يحتاجها لقاح فايزر-بيونتيك. ويقدم اللقاح في جرعتين يفصل بينهما 28 يوما.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على لقاح مودرنا وقال على تويتر “أقدم لكم التهنئة. لقاح مودرنا متاح الآن”.

وقالت شركة مودرنا إنها ستسلم نحو 20 مليون جرعة للحكومة الأمريكية هذا العام وتوقعت إنتاج ما يتراوح بين مئة مليون و125 مليون جرعة في الربع الأول من العام المقبل على أن تقدم ما بين 85 و100 مليون جرعة منها للولايات المتحدة.

وأبرمت الشركة اتفاقات مع الحكومة الأمريكية لتوريد 200 مليون جرعة في المجمل قبل نهاية يونيو 2021.