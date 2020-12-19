الهند تتخطى حاجز عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا

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_ تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز عشرة ملايين حالة يوم السبت وهو الثاني على مستوى العالم وذلك رغم تراجع الأعداد اليومية للإصابات بشكل حاد منذ ذروتها في منتصف سبتمبر .
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وأظهرت بيانات وزارة الصحة يوم السبت تسجيل 25152 إصابة جديدة و347 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأودى الفيروس بحياة 145136 فردا في البلاد.
وكانت الإصابات اليومية وصلت لذروتها في سبتمبر قرب 98 ألف حالة لكنها تسجل في الفترة الحالية نحو 27 ألفا في المتوسط.
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