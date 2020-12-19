ترامب يتجه لرفع حظر السفر بين أمريكا وبريطانيا

سي إن بي سي _ ذكرت صحيفة تليجراف نقلا عن مصادر بصناعة السفر والطيران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يرفع حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على بريطانيا وأوروبا أوائل الأسبوع القادم.

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ونقل تقرير للصحيفة عن مصادر بارزة بصناعة السفر قولها إن من المتوقع أن يصدر ترامب أمرا تنفيذيا يوم الثلاثاء يقضي برفع الحظر عن السفر.