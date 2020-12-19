مال وأعمال

ترامب يتجه لرفع حظر السفر بين أمريكا وبريطانيا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي _ ذكرت صحيفة تليجراف نقلا عن مصادر بصناعة السفر والطيران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يرفع حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على بريطانيا وأوروبا أوائل الأسبوع القادم.

طالع.. ترامب: بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كوفيد-19 في أمريكا خلال أقل من 24 ساعة

ونقل تقرير للصحيفة عن مصادر بارزة بصناعة السفر قولها إن من المتوقع أن يصدر ترامب أمرا تنفيذيا يوم الثلاثاء يقضي برفع الحظر عن السفر.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتجه لرفع حظر السفر بين أمريكا وبريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا