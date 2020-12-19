مال وأعمال

إيطاليا تفرض عزلا شاملا خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد

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سي إن بي سي _ قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس الجمعة إن الحكومة قررت فرض العزل العام في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد والعام الجديد وذلك في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين “إن الموقف صعب في أنحاء أوروبا والفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان…عبر الخبراء عن قلقهم من احتمال حدوث قفزة في عدد الإصابات خلال عيد الميلاد”.

ووفقا للقواعد الجديدة، ستُغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية خلال الفترة بين 24 و27 ديسمبر، وبين 31 ديسمبر والثالث من يناير، وكذلك في الخامس والسادس من يناير.

وستسمح السلطات للإيطاليين بالسفر لأغراض العمل والعلاج والحالات الطارئة فقط.

وكانت إيطاليا أول بلد غربي يضربه الوباء في فبراير وسجلت حتى أمس الجمعة أكثر من 67 ألف وفاة بالفيروس وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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