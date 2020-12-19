مورجان ستانلي يستأنف برنامج إعادة شراء الأسهم في يناير 2021

وكالات _ أخطر مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بنك مورجان ستانلي الاستثماري في وقت متأخر أمس الجمعة بأنه يستطيع استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم العادية خلال الربع الأول من عام 2021.

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وكان مجلس إدارة البنك سمح بإعادة شراء الأسهم العادية القائمة بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2021، في إشارة للاحتياطي الكبير الذي يملكه المصرف.

وقال رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي ورئيسه التنفيذي، جيمس جورمان: “تسمح لنا النتائج التي تم إعلانها اليوم باستئناف برنامج شراء الأسهم لدينا في شهر يناير، ونتوقع استمرا ر البرنامج على مدار العام.”