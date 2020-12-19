تحالف بقيادة رؤوف غبور يستحوذ على نيو سيتى المملوكة لأوراسكوم بإجمالي 50 مليون دولار

دوت الخليج – استحوذ مجموعة من رجال الأعمال المصريين من خلال صندوق استثمار انجليزي وإحدى شركات GB Capital المملوكة للمستثمر رؤوف غبور على شركة “نيو سيتي للإسكان والتنمية” وهي إحدى شركات أوراسكوم للتنمية والمهندس سميح ساويرس.

طالع.. أوراسكوم للتنمية توافق على بيع حصتها في نيو سيتي للإسكان مقابل 128.6 مليون جنيه

وتعد تلك الصفقة والتي تقدر بنحو 50 مليون دولار، الأكبر في السوق العقاري بمصر خلال عام 2020.

واعتبر الملاك الجدد لشركة نيو سيتي للإسكان تلك الخطوة ترجمة فعلية لنجاحات الشركة طوال الأعوام الـ13 الماضية، والتى لفتت أنظار شركات كبرى للسعي وراء الاستحواذ عليها، ليقود رجل الأعمال الدكتور رؤوف غبور، عملية الاستحواذ، كعضو مجلس إدارة ومعه من تحالف المستثمرين المصريين.

غبور: سنحقق المعادلة الصعبة بمنتج عقارى متكامل ويلاءم القدرة الشرائية للمستهلك

أعرب د. رؤوف غبور، في بيان، عن ترقبه للنجاح المرتقب من استثماره الجديد في شركة “نيو سيتي للتنمية”، مؤكدا أن رؤية الشركة الواعدة خلال الفترة المقبلة ستشهد تقديم حلول عملية لمشكلات القطاع العقاري فى الوقت الذى يشهد فيه طلبا متزايدا ومستمرا.

وأوضح الدكتور غبور، أن حركة المبيعات لا تأتى بالشكل الذى يوازى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى القطاع، بسبب أن جزء كبير من المعروض لا يتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك، بل إنه يستهدف فئة بعينها، فى حين أن الفئة الأكبر والأكثر طلباً للعقار مازالت تبحث عن منتج عقارى يتلاءم مع قدرته الشرائية وفى الوقت نفسه يتسم بالتكامل والتنوع وهى المعادلة الصعبة التى ستسعى نيو سيتى خلال الفترة المقبلة لتحقيقها، من خلال تقديمها لمجتمعات عمرانية متكاملة ومدن مستدامة.

وأضاف د. رؤوف غبور أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف لحجم الاعمال وضخ السيولة النقدية المناسبة بكافة المشروعات التابعة للشركة.

منال حسين: “نتطلع إلى تحقيق متطلبات واحتياجات المصريين والتوسع فى السوق

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منال حسين، التي لا تزال محتفظة بمنصبها كرئيس لمجلس إدارة شركة “نيو سيتي للتنمية”، عن ثقتها في قدرة فريق نيو سيتي الجديد على تعزيز مكانة الشركة وتطلعها لتحقيق طفرة فى السوق والتوسع فى مشروعاتها بمناطق مختلفة، فضلا عن الوصول إلى العملاء فى كافة أنحاء الجمهورية.

كانت الدكتورة منال حسين قد شغلت مناصب قيادية مختلفة على مدار 30 عاما منها ما يزيد على 7 سنوات فى القطاع العقاري من خلال منصب رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ODE)، وهي أكبر شركة تابعة ل”أوراسكوم القابضة للتنمية “.

وتأسست شركة نيو سيتي للتنمية من قبل رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس – أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقا – في عام 2007، والتي اعتمدت على التنمية من خلال المدن المتكاملة، كما تقوم الشركة بتصميم وحدات الإسكان بمجتمعاتها العمرانية المتكاملة لتتواءم مع الاستخدام الأمثل والأكفأ للمساحات السكنية وبأسعار تناسب القدرات المالية المختلفة.

ومن بين مشروعات الشركة مشروع “هرم سيتي” الذي يضم 40,000 ساكن بمدينة السادس من أكتوبر و”قنا جاردنز” في وسط قنا بصعيد مصر.

وتمتلك شركة نيو سيتي للتنمية، فرصاً استثمارية ضخمة تتمثل في أرض بمساحة 300 فدان (1.3 مليون متر مربع) متاحة للتطوير، والتي ستضم أنشطة تجارية وأنشطة البيع بالتجزئة ومخزون عقاري محتمل يصل إلى 12000 وحدة سكنية.

جدير بالذكر أن شركة نيو سيتي للتنمية هي الشركة المطورة لمشروع ايكو بمدينة 6 أكتوبر الذى يعتبر مجتمع متكامل يتوافر به جميع المرافق والخدمات بما في ذلك المدارس والعيادات ودور العبادة والمرافق الرياضية والعديد من المرافق الأخرى.