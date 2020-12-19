الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون الصحية مستقرة

سي إن بي سي – قالت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت إن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة، مضيفة أن نتائج الفحوص الطبية جاءت مطمئنة.

طالع.. ماكرون يقول إنه بصحة جيدة بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19

وتابعت الرئاسة في بيان “الحالة الصحية للرئيس مستقرة بالمقارنة مع.يوم الجمعة. ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض كوفيد-19 ولا تمنعه من القيام بالتزاماته”.

كان ماكرون قد قال أمس الجمعة إنه بحالة جيدة بعد يوم من تشخيص إصابته بكوفيد-19 لكنه يعمل بوتيرة أبطأ من المعتاد خارج العاصمة باريس.