الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون الصحية مستقرة

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سي إن بي سي – قالت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت إن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة، مضيفة أن نتائج الفحوص الطبية جاءت مطمئنة.
طالع.. ماكرون يقول إنه بصحة جيدة بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19
وتابعت الرئاسة في بيان “الحالة الصحية للرئيس مستقرة بالمقارنة مع.يوم الجمعة. ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض كوفيد-19 ولا تمنعه من القيام بالتزاماته”.
كان ماكرون قد قال أمس الجمعة إنه بحالة جيدة بعد يوم من تشخيص إصابته بكوفيد-19 لكنه يعمل بوتيرة أبطأ من المعتاد خارج العاصمة باريس.
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