مال وأعمال

بدء توزيع لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة

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سكاي نيوز عربية – بدات شركة موديرنا الأمريكية بتوزيع لقاح كوفيد-19 داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من حصول اللقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في البلاد.

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وقال الجنرال بالجيش الأمريكي، جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف السبت، إن شركة موديرنا وشركاءها بدأوا توزيع لقاح كوفيد-19 وإن من المتوقع أن تصل الشاحنات إلى ما يزيد على 3700 موقع في أنحاء الولايات المتحدة. وفق ما ذكرت وكالة .

وأضاف بيرنا أن شحنات اللقاح، وهو الثاني الذي توافق عليه الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة، ستصل إلى مقدمي الرعاية الصحية بحلول يوم الاثنين.

وقال إن تسليم أول 20 مليون جرعة من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا موديرنا وفايزر يمكن أن يكتمل في الأسبوع الأول من شهر يناير.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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