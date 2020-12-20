الصحة السعودية: نستلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيا

العربية دوت نت – أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تدرس لقاحي مودرنا وأسترازينيكا قبل اعتمادهما، كاشفة أنها تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعيا على ما أفاد به مراسل قناة “العربية”.

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وقال وكيل وزارة الصحة السعودية إن المملكة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها. وأضاف: “قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام”. وأوضح أنه “إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء”.

وتتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وقد دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي” الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة ارتفاعا في أعداد المسجلين، في حين أفادت الوزارة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية سيبدأ أول يناير المقبل.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية، يضم أكثر من 600 سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.

على صعيد دولي، سمحت سويسرا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبرا فايزر وبيونتيك، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية “سويسميديك”، السبت.

وقالت الهيئة في بيان: “بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر”، بحسب فرانس برس.

بدورها قالت منظمة الصحة العالمية، إن شركة فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بأسعار مقبولة للدول الفقيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تقر استخدام لقاحات كورونا، بما في ذلك لقاحات الصين وروسيا.