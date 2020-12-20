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هولندا تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

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– قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من يوم الأحد وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح يوم الأحد إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير كانون الثاني مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

يأتي الحظر بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومجموعة من العلماء يوم السبت أن السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد أشد عدوى بنسبة 70 بالمئة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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