هولندا تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

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– قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من يوم الأحد وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.
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وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح يوم الأحد إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير كانون الثاني مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.
يأتي الحظر بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومجموعة من العلماء يوم السبت أن السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد أشد عدوى بنسبة 70 بالمئة.
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