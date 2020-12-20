يحيى زكي: 100 مليون متر جاهزة لاستقبال طلبات المطورين في السخنة

بكر بهجت _ جهزت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 100 مليون متر مربع في منطقة السخنة لاستقبال طلبات المطورين الراغبين في الحصول على مساحات بها، وفق المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتلقى بصورة مستمرة طلبات من المطورين، وهي مستعدة لتخصيص مساحات كبيرة بما يتوافق مع متطلبات الشركات ويحقق الأهداف التي تسعى إليها الهيئة.

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تصل إلى نحو 461 مليون متر مربع شاملة الموانئ، وهي منقسمة إلى عدة قطاعات، يتم إقامة المشروعات بها بحسب الجدول الزمني الموضوع، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم 14 قطاعًا يتم استهداف إنشاء مشروعات من خلالها، من بينها الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء.

وبلغت قيمة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام الجاري نحو 18 مليار دولار، ووصل عدد الشركات العاملة بالمنطقة إلى نحو 250 شركة، توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

أنجزنا العديد من المحاور المهمة في الخطة الاستثمارية وجذب الشركات الأجنبية

وتابع زكي أن الهيئة لا تطرح أراضي على المطورين، وإنما تضع جدولًا زمنيًّا للمشروعات التي يجري تنفيذها، وهي مستعدة لاستقبال طلبات المطورين على المساحة المخصصة للتطوير والبالغة 100 مليون متر مربع، لافتًا إلى أن الهيئة نجحت في إنجاز العديد من المحاور المهمة في خطتها الاستثمارية وجذب العديد من الشركات الأجنبية.

وقبل أسبوعين استقبلت الهيئة وفدًا من السفارة البريطانية بالقاهرة، يترأسه «اليستر لونج» نائب مفوض المملكة للتجارة بإفريقيا، وأنيسة داثي، مديرة مكتب مصر لوزارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق للتعاون مع المنطقة الاقتصادية.

وتتضمن الخطة الخمسية التي وضعتها الهيئة خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة ومراكز لوجستية، وأيضًا توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، وهو ما حدث بالفعل من العمل في شرق بورسعيد، فضلًا عن اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق القريبة من الدلتا وخصوصًا في منطقة القنطرة غرب، مؤكدًا أن المنطقة تعد نافذة عالمية للأسواق الإفريقية لما تتمتع به من موقع وشبكة طرق قامت بها الدولة لربط مصر بالقارة الإفريقية.

وفي يوليو الماضي سلمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شركة شرق بورسعيد للتنمية 500 ألف متر مربع، بمنقطة شرق بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من تحسين التربة في المنطقة، حيث تتولى الشركة وفق الاتفاق المبرم مع الهيئة في سبتمبر 2017، ترفيق وتطوير نحو 16 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية البالغ مساحتها الإجمالية نحو 40 مليون متر مربع.

طالع.. يحيى زكي: مشروع نيرك يستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 45%

ومؤخرًا وقعت الهيئة عقد تأسيس شركة «نيرك» بين الحكومة والقطاع الخاص بحجم استثمارات 240 مليون دولار، والذي يستهدف توطين صناعات السكك الحديدية ومستلزماتها والعمل على إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي لهذه الصناعة حتى 45%.

وقال المهندس يحيى زكي، إن المشروع سيبدأ العمل به خلال الربع الأخير من 2021 من خلال المحور الأول للمشروع الذي يعتمد على إعادة تأهيل عربات المترو للخطين الأول والثاني، وفي خلال الربع الأخير من عام 2022 سيبدأ العمل في المحور الثاني للمشروع الذي يتمثل في تجميع قطارات المونوريل والقطارات فائقة السرعة.

أضاف زكي أن المنطقة تستهدف في البداية عملية التوطين لهذه الصناعة من خلال استخدام مكونات محلية بنسبة 25% ثم تعزيزها وتعميقها والوصول بالمكونات المحلية إلى 45% في سنوات قليلة قادمة، حيث تستهدف المنطقة إمداد الأسواق الإفريقية والإقليمية بعربات الجر الكهربائي عندما تصل إلى نسبة مكون محلي مناسبة، وتطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليميًّا وعالميًّا لزيادة القدرة على التصدير.