31 مليار جنيه إيرادات المجتمعات العمرانية منذ بداية العام المالي

بكر بهجت _ بلغت إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ بداية العام المالي الحالي وحتى شهر ديسمبر نحو 31 مليار جنيه، موزعة على الأقساط التي تم تحصيلها من المطورين، وأيضًا المقدمات الخاصة بالوحدات التي تتولى الهيئة تنفيذها في مختلف المدن الجديدة، والمقدمات الخاصة بمشروعات الإسكان التي يجري تنفيذها في عدة مناطق، وفق مصادر بالهيئة لجريدة «دوت الخليج».

أضافت المصادر أن الهيئة تسعى للوصول بإيراداتها خلال العام المالي الجاري إلى نحو 76 مليار جنيه، وفق الخطة التي وضعتها، والتي تتضمن أيضًا أن يصل حجم المخصصات في الموزانة التي تم اعتمادها لها إلى نحو 71 مليار جنيه، سيتم توجيهها إلى أعمال الإنشاءات في مختلف المشروعات التي يتم إقامتها، وأيضًا مشروعات البنية التحتية والطرق وسداد مستحقات المقاولين.

طالع.. المجتمعات العمرانية تسحب كامل قيمة قرض بنكي الأهلي ومصر

وانتهت هيئة المجتمعات العمرانية، من سحب كامل قيمة القرض الموقع مع بنكي الأهلي ومصر والبالغة 50 مليار جنيه، تم توجيه جزء كبير منها إلى أعمال الإنشاءات التي يجري تنفيذها في مختلف المدن الجديدة سواء المشروعات السكنية أو البنية التحتية، إلى جانب سداد مستحقات المقاولين، وفق الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، في تصريحات نقلتها نشرة «دوت الخليج» الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن القرض ساهم في توفير الاحتياجات المالية خلال الأشهر الماضية.

أضاف أن صرف القرض بالكامل يأتي وفق الاتفاق مع البنك المركزي المصري الذي سمح بمنح القرض بفائدة مخفضة وبفترة سماح عن سداد أول الأقساط، لافتًا إلى أن الاتفاق مع البنك المركزي المصري كان على أساس سحب القرض على شرائح بما يتوافق مع احتياجات الهيئة، ومع الطفرة العمرانية والحاجة الكبيرة للسيولة في مختلف المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها، وسحبت الهيئة كامل القيمة خلال الأشهر الماضية.

وأنفقت الهيئة نحو 30 مليار جنيه على المشروعات السكنية، والبنية التحتية التي تتولى تنفيذها في مختلف المدن الجديدة، وذلك خلال الفترة من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، موزعة على الأحياء السكنية التي تم إنجازها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن الحي السكني R3 وR5، إلى جانب الأبراج التي يجري تنفيذها في العلمين الجديدة ومشروعات المنصورة الجديدة، موضحة أن مشروعات البنية التحتية هي الأخرى تستحوذ على جزء كبير مما تم إنفاقه.

وتعمل وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية على مشروعات سكنية في الحيين R3 وR5 ومنطقة الأبراج، والتي تضم البرج الأيقوني، والحدائق المركزية، وفي العلمين الجديدة تعمل على مشروعات الأبراج التي تضم 15 برجًا، يتراوح ارتفاع كل برج نحو 100 متر، مقسمة لسياحية وفندقية، إضافة إلى المشروعات السكنية الأخرى والترفيهية، بينما تعمل في مدينة المنصورة الجديدة على مشروعات سكن مصر والإسكان المتميز، ومشروع زاهية.

وقالت المصادر إن الإيرادات موزعة على الأقساط التي تم تحصيلها من المطورين، وأيضًا المقدمات الخاصة بالوحدات التابعة لمشروعات الوزارة في المدن الجديدة، سواء مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة، أو الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أن خطة الوزارة فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات تسير وفق المستهدف.

وتابعت المصادر أنه من المخطط أن ترتفع الإيرادات إلى أكثر من 37 مليار جنيه بنهاية الشهر الجاري وفق جدول الالتزامات الخاصة بأقساط الأراضي على الشركات العقارية، وأيضًا المقدمات التي سيتم تحصيلها من المستثمرين ضمن الطروحات التي أعلنتها الوزارة خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن مستحقات المقاولين، وأعمال الإنشاءات في جميع المشروعات التي يجري تنفيذها تمثل أولوية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق.

طروحات أراضي التخصيص الفوري ساهمت في زيادة عوائد الأشهر الماضية

وأشارت إلى أن الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي الجاري، تزيد بنحو 5 مليارات جنيه على حجم الإنفاق في الموزانة المخصصة من قبل وزارة المالية والخاصة بالمرافق والمشروعات الاستثمارية، حيث تتوزع إيرادات العام المالي الجاري على 35 مليار جنيه من مقدمات حجز أراضي التخصيص الفوري، أو عائدات بيع أراضي الأفراد سواء إسكان اجتماعي أو متميز أو أكثر تميزًا، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه من أقساط الأراضي الاستثمارية المخصصة للشركات أو مشروعات الشراكة مع المطورين.

كما تتضمن الإيرادات 21 مليار جنيه من أقساط وحدات مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، ومبيعات الوحدات السكنية في المشروعات التي تعمل عليها الهيئة بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تتولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري تسويقها للهيئة.