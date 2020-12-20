أحمد السويدي: اتفاق مبدئي مع الصندوق السيادي للشراكة في الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف رجل الأعمال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إلكتريك عن اتفاق مبدئي مع صندوق مصر السيادي للدخول كشريك استثماري مع التحالف الذي تقوده شركته لتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال السويدي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج إن «الصناديق السيادية تستهدف تشجيع الاستثمار من خلال المشاركة بحصص أقلية كنوع من التأكيد فقط على الدولة للمستثمر ومساندته.. والصندوق السيادي المصري أبدى تطلعه وترحيبه بالشراكة في مشروع الميناء الجاف.. ولكن من المبكر الحديث عن التفاصيل والحصص خلال هذه المرحلة».

طالع.. الحكومة توافق على مشروع قانون منح التزام تمويل وإنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف

وكان مجلس النواب وافق منتصف الأسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ونص القانون على منح الالتزام لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز الذي يضم ثلاث شركات هي السويدي إليكتريك وشركة دي بي شنكر الألمانية والسويدي للممتلكات اللوجيستية، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.

وتوقع السويدي توقيع العقود النهائية لمشروع الميناء الجاف التابع لوزارة النقل بمجلس الوزراء في غضون أسابيع قليلة، مرجحًا الانتهاء من مفاوضات الشراكة مع صندوق مصر السيادي بنفس المشروع خلال الشهور الستة المقبلة.

ويعد مشروع الميناء الجاف الأول من بين 8 موانئ برية تعتزم الحكومة إنشاءها بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيقام المشروع على مساحة 100 فدان وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية، بتكلفته استثمارية تزيد على 100 مليون دولار.

وأكد السويدي اهتمامه بعدد واسع من الفرص التي يدرسها الصندوق السيادي المصري، خاصة بمجالات البنية التحية بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات المياه، علاوة على دراسة فرص الاستثمار في مشروعات المخازن الاستراتيجية التابعة لوزارة التموين، وفرص أخرى بنشاط الموانئ، لكنه رفض الكشف عن مشروعات محددة محل تفاوض خلال هذه المرحلة.

الرغبة قائمة للمنافسة على محطات سيمنز إذا تم المضي في طرحها

كما جدد التأكيد على رغبته في المنافسة على الاستثمار بمحطات كهرباء سيمنز إذا تم المضي في طرحها، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن محطات الكهرباء الأخرى خارج دائرة اهتمامات شركته.

وأوضح السويدي أن «محطات كهرباء سيمنز تتميز بكونها مشروعات جديدة غير محملة بأعباء العمالة الزائدة أو مشاكل متعلقة بالتهالك والقدم والحاجة للتطوير، وبالتالي تمثل نموذجًا مثاليًّا للاستثمار بهذا القطاع».

وتابع: «نفضل على الجانب الآخر التوسع في الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة التي تحمل فرص نمو واعدة، وندرس بالفعل أكثر من فرصة بمجالات طاقة الرياح والشمس بالتعاون مع الصندوق السيادي، كما يتم دراسة المشاركة في مشروعات توزيع وتصدير الكهرباء سواء داخليًّا أو بغرض تصدير الطاقة للأسواق الخارجية وكذلك مهتمون بدراسة الفرص المزمع طرحها بمجال محطات معالجة وتحلية المياه”.

وأشار السويدي إلى أهمية توافر عدد من المقومات لإنجاح الشراكة بين القطاع الخاص والعام، خاصة على صعيد التزام الدولة بشراء الإنتاج، والتي يعتبرها من البنود الأساسية ببعض القطاعات مثل محطات الكهرباء والمياه، على أن يكون الالتزام لفترة زمنية محددة قد تصل إلى 20 عامًا، بهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمر لاسترداد الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها، وعدم تعرضه للمنافسة بمشروع آخر تابع للدولة خلال هذه الفترة.

وأشاد السويدي بفريق إدارة الصندوق السيادي بقيادة أيمن سليمان، كما أثنى على الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار تحت قيادة رئيسها محمد عبد الوهاب، مؤكدًا تطور مناخ الاستثمار والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تواجه السير في المشروعات الجديدة، علاوة على توافر مجال واسع للمناقشة وتبادل المقترحات.