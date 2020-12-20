البورصة: فترة سريان عرض الاستحواذ على 90% من النصر للأعمال 10 أيام تبدأ من الغد

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن مدة سريان عرض الشراء المقدم من تحالف استراتيجي مكون من شركة أودن للاستثمارات المالية وشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى وشركة يونى مكس للخرسانة الجاهزة وشركة ريدكون للتعمير وشركة نيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية للاستحواذ حتى عدد 13.176 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم شركة النصر للأعمال المدنية وبحد أدني للتنفيذ 51%، هى عشرة أيام عمل تبدأ من الغد.

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وأفادت البورصة في بيان صادر عنها، أن نهاية فترة سريان العرض ستتوافق في يوم 3 يناير القادم، موضحة أن قيمة سهم الشركة المستهدفة بالعرض تبلغ 11 جنيه للسهم الواحد.

وأشارت، أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

ولذلك نوهت على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما أكدت البورصة على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 3/1/2021 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

ولفتت أنه على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

أضافت أنه على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة الشروط التي وردت بالإعلان المشار إليه أعلاه.