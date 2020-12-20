حسن حسين: السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء يخفف الأعباء عن المطورين والعملاء

بكر بهجت _ قال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري إن السوق ارتفعت بصورة كبيرة، نتيجة المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة، ومشروعات القطاع الخاص، وزيادة تمويات القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن التمويلات من خلال البنوك والشركات وصلت إلى 43.9 مليار جنيه.

وأضاف حسين أن التمويلات مقسمة إلى نحو 30.6 مليار جنيه قدمتها البنوك، و13.3 مليار جنيه قدمتها الشركات، الأمر الذي يوضح مدى النمو الكبير في ذلك القطاع.

ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري قدمت فترات سداد طويلة للعملاء حتى تتمكن من اجتذابهم في ظل ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي يعني ضرورة تدخل التمويل لتخفيف الأعباء عن الطرفين.

وأوضح أن ذلك الأمر يحتاج إلى تمكين شركات التمويل العقاري من تمويل الوحدات تحت التنفيذ، على أن يتضمن التعاقد كل من المطور والعميل وشركة التمويل العقاري لضمان حقوق الأطراف الثلاثة.

ولفت إلى أن القانون لا يعارض تمويل شركات التمويل العقاري للوحدات تحت التنفيذ، وتمويل المشروعات تحت التنفيذ يساهم في نمو القطاع بالكامل ويجعل النسب الممنوحة مرتفعة خاصة مع تراجع أسعار الفائدة.

وأوضح حسين، أن سوق التمويل العقاري تعد من أحد أهم القطاعات المالية غير المصرفية التي لم تأخذ فرصًا حقيقية للنمو مقارنة مع قطاعات أخرى مثل التأجير التمويلي، وذلك في ظل الاحتياج الحقيقي لذلك القطاع.

وأشار إلى أن شركات التمويل العقاري يمكنها الدخول بقوة خلال الفترة المقبلة عبر تمويل مشروعات تحت الإنشاء بحيث تقوم هي الأخرى بالبيع للعملاء إلى جانب المطور.

وتابع أن شركات التمويل العقاري ستتولى البيع بنفس الأسعار والاشتراطات التي يتم من خلالها البيع على فترات سداد طويلة، وذلك حتى لا تؤثر على المنافسة في السوق.

وأشار إلى أن تلك الخطوة ستفتح الباب أمام المطورين للتوسع وإقامة المزيد من المشروعات، في ظل توافر السيولة التي سيحصل عليها مع كل مرحلة يتم إنشاؤها في مشروعه.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري، إلى أن التمويل العقاري هو حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعميل لتوفير الوحدة السكنية المطلوب، وبمثابة حلقة الإنجاح الوحيدة للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.