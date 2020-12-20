أحمد العدوي: تيسيرات الحصول على الأراضي محور أساسي في استراتيجية تلبية الطلب المتزايد

بكر بهجت _ قال أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا القابضة، إن التيسيرات الخاصة بالحصول على الأراضي تمثل أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، ومحورًا أساسيًّا في الاستراتيجية التي يجب أن يتم البدء في تنفيذها خلال الفترة الحالية، استعدادًا للزيادة السكانية وما سيترتب عليها من ارتفاع الفجوة بين العرض والطلب، لافتًا إلى أن الحكومة أتاحت بالفعل أنظمة متعددة للحصول على الأراضي، وهو ما ساهم في حل أزمة نقص الأراضي بالقطاع.

أضاف العدوي أن السوق شهدت بالفعل تغيرات كبيرة نتيجة التحديات التي فرضت نفسها على الساحة المحلية والعالمية، وهو ما أثر بالتبعية على القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي استوجب ضرورة التحرك من قبل الشركات للتكيف مع ذلك من خلال طرح منتجات عقارية جديدة بمساحات منخفضة تتناسب مع ذلك.

وأشار العدوي إلى أن الدولة يجب أن تركز على رفع إنتاجية الأرض، وهو ما يمكن المطور من تقديم منتج عقاري يتناسب مع العميل المستهدف، فيمكن تقديم حوافز للمطورين المتواجدين في المدن الجديدة، مطالبًا بتقديم اشتراطات ميسرة لزيادة إنتاجية الأراضي بالنسبة للمطور العقاري.

وأشار العدوي إلى أن القطاع العقاري مليء بالفرص الاستثمارية ويمتلك مقومات جذب كبرى الشركات العالمية، كما أن مصر بها فرص استثمارية واعدة لصناديق الاستثمار الأجنبية وما ينقصها فقط هو وضوح الرؤية وعرض جيد للفرص الاستثمارية الموجودة بمصر، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية لاستيعاب صناديق الاستثمار أو المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في فرص استثمارية واعدة بمصر.

وأوضح أن السوق أثبتت قدرتها العالية على التكيف مع مختلف الأوضاع خلال الفترة الماضية، حيث أصبح لدى الشركات المرونة اللازمة للتعامل مع أي أزمة قد تطرأ، وهو ما حدث خلال الشهور الماضية، إذ إن الشركات باتت مؤهلة للتعايش مع أي تطورات أخرى من المحتمل أن تظهر على السوق.