أحمد منصور: السوق تنتظر مبادرات تمويلية أخرى بالتزامن مع التسهيلات المقدمة في الأراضي

بكر بهجت _ قال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن القطاع العقاري كغيره من القطاعات، مر بالعديد من التحديات على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا منذ قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016، وما تبعه من ارتفاع في تكلفة الإنشاءات، مشيرًا إلى أن التحديات الأخيرة هي الأخرى كان لها دور في زيادة الأعباء على الشركات والعملاء.

أضاف أن الدولة عملت من خلال عدة إجراءات على تخفيف تلك الأعباء، وذلك من خلال المبادرات التي تم إطلاقها سواء لقطاع المقاولات أو للقطاع الصناعي والسياحي، كما أن منظومة الأراضي شهدت تيسيرات كبيرة، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأيضًا شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى طرح أراضٍ كثيرة بنظام الشراكة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أحمد منصور أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًّا، بمشروع العاصمة الإدارية باعتباره مركزًا لجذب الاستثمارات، وخاصة مع قرب انتقال الحكومة إلى مقراتها الجديدة، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة القيمة الاستثمارية للمشروع، وتشجيع المزيد من الشركات على القدوم إلى العاصمة وضخ استثمارات كبيرة.

وتابع أن حجم الإنجاز المتحقق في العاصمة الإدارية يجعلها نموذجًا مثاليًّا للمشروعات العملاقة، والتي يتم بالتزامن مع إقامتها، تدشين العديد من المدن الذكية الأخرى بمختلف مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن كل تلك التحركات لا بد أن تتبعها إجراءات أخرى لتوفير التمويلات اللازمة لتنشيط المبيعات، من خلال مبادرات أخرى وزيادة الدور الذي تقوم به شركات التمويل العقاري.