تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية والعربية

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.07%، ليتداول عند مستوى 10836 نقطة، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات المحلية والعربية.

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وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.69%، ليتداول عند مستوى 60.6 جنيه.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.83%، و1.58% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 140.655 مليون جنيه، على 112 شركة من خلال 4.396 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 55 شركة مقابل تراجع 10 شركات في حين لم تتغير أسعار 47.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 2.445 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 2.494 مليون جنيه، مقابل 48.704 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 1.449 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بمبلغ 10.433 مليون جنيه، مقابل 8.983 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 995.849 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.479 مليون جنيه، مقابل 7.483 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 19.38%، تلاه سهم العبوات الطبية بنسبة 7.62%، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- بنسبة 6.43%.

في حين تصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.97%، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 2.88%، ثم سهم الشرقية – ايسترن كومباني بنسبة 2.54%.