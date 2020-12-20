موبكو: نقل ملكية كامل أسهم أجريوم بالشركة إلى وزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري

رنا ممدوح _ قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إن اتفاقيتي التسوية بين شركة أجريوم سابقاً ( نيوترن حاليا) وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية – المملوكة الأولى- تضمنت نقل ملكية كامل الأسهم الخاصة بأجريوم في موبكو والبالغ عددها 59.573 مليون سهم إلى وزارة المالية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عملية النقل تتم بموجب سعر تفاوضي تم الإتفاق عليه بين الأطراف، وبناء عليه جاري إتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم قبل 31 ديسمبر الجاري، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه بإتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم.

وبموجب اتفاق التسوية ستقوم أجريوم بالتناول عن كافة الدعاوي التحكيمية المقامة ضد جمهورية مصر العربية والشركات ذات الصلة، مع العلم بأن إتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لن ينتج عنهما أي التزام مالي على شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو أو الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية وليس لها أي تأثير على النشاط التشغيلي والتمويلي لأي من الشركتين.

جاء ذلك ايماءا إلى خطاب المستشار رئيس الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار المتضمن اعتماد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية بالموافقة على إبرام إتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة أجريوم سابقاً – نيوترن حاليا- وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية – المملوكة لشركة موبكو-.

وصعد سهم شركة موبكو في الساعة الأولى من التداول بأكثر من 19%، ليتداول عند مستوى 69.03 جنيه مقابل 63.4 جنيه بسعر الفتح.