مجلس إدارة داماك العقارية يناقش صفقة استحواذ محتملة

العربية نت _أعلنت شركة داماك العقارية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها سينعقد يوم الأربعاء المقبل، للنظر في صفقة استحواذ محتملة، دون توضيح أية تفاصيل.

وقالت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة سينظر أيضا في تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل، ومناقشة والنظر في أي مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

وأوضحت الشركة مؤخرا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون 3% فقط في أسهم الشركة، مشيرة إلى أن 31% من أسهمها المملوكة لشركات مسجلة خارج الدولة، هي أسهم مملوكة فعلياً لمواطني دولة الإمارات. كما أوضحت الشركة أن 72.22% من إجمالي أسهمها مملوكة للمؤسس، رئيس مجلس الإدارة حسين السجواني.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة ميبل انفست كو، المملوكة لحسين السجواني، أنها تدرس فرصة الاستحواذ على كامل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة داماك العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، وذلك كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية.

وأضافت الشركة وقتها أنها تدرس بشكل مستمر الفرص الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويشمل ذلك في الوقت الحالي فرصاً مختلفة في المملكة المتحدة وقارة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة لفرصة الاستحواذ على أسهم “داماك”.