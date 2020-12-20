هشام شكري: التمويل العقاري وتسهيلات الأراضي واستقطاب الصناديق العالمية محاور رئيسية لتلبية احتياجات السوق

بكر بهجت _ أكد المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي، ورئيس المجلس التصديري للعقار، أن هناك 3 محاور رئيسية تحتاج لها السوق العقارية بالفترة المقبلة، حتى تتمكن من تلبية الطلب المتزايد والذي يتوقع أن يكون في حدود مليون وحدة سكنية سنويا.

وأضاف خلال جلسة الاستثمار العقاري في مؤتمر أخبار اليوم، أن المحور الأول يكمن في زيادة دور التمويل العقاري، والذي يمثل نحو 3% من الوحدات التي يتم بيعها في مصر وهي نسبة تصل إلى نحو 100 % في عدد من الأسواق العقارية بالعالم.

وتابع أن الاستمرار في سياسة خفض الفائدة سيكون له كبير الأثر في فتح أفق جديدة أمام المطورين وشركات التمويل من جانب آخر، وظهور أفكار مبتكرة للتوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري في مصر، وخاصة ما يتعلق بتمويل وحدات تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في توفير الأرض للمطور بالمزيد من التسهيلات التي تمكنه من توفير المشروع للعميل على فترات أطول وبما يمكن من التلاقي مع القدرة الشرائية، فالسوق المحلي لا يوجد به مشكلة في الطلب ولكن في التلاقي بين العرض والطلب، لافتا إلى أنه يمكن تقديم حلول متعددة لتحقيق هذا التلاقي.

ولفت شكري إلى أن المحور الثالث هو استقطاب كبرى الصناديق العالمية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية، خاصة وأنه أصبح خناك صناديق متخصصة في تنفيذ مشروعات بنية أساسية في كافة دول العالم وتضخ أكثر من 3 تريليون دولار.

وأكد أن الدولة لن تتمكن من تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها مصر للعقود المقبلة بمفردها، ما يتطلب أيضا ضرورة الاعتماد على نظام B.O.T وP.P.P لتنفيذ تلك المشروعات.