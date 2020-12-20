مال وأعمال

إنفستكورب تبيع حصتها في بنك باريس برتراند إلى روتشيلد

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CairoBank

– قالت إنفستكورب البحرينية يوم الأحد، إنها اتفقت على بيع حصتها غير المباشرة في بنك باريس برتراند إلى روتشيلد أند كو، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستشتري البنك السويسري الخاص.

وقالت الشركة في بيان إن من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من 2021، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وغيرها، لكنها لم تكشف عن البنود المالية للصفقة.

كانت إنفستكورب اشترت حصة أقلية كبيرة بالبنك في 2018.

مقر بنك باريس برتراند في سويسرا وله مكاتب في جنيف ولوكسمبورج وبلغت أصول العملاء لدى البنك حوالي 6.5 مليار فرنك سويسري (7.36 مليار دولار) الشهر الماضي.

Bank Misr

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مريم الجابري

مريم الجابري

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