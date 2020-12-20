اكس العقارية تبدأ نشاطها في السوق باستثمار 3 مليارات جنيه في مشروعين

أعلنت مجموعة شورى المتخصصة في الاستثمارات الزراعية والصناعية عن إطلاق شركة اكس للاستثمار والتنمية.

ومن المقرر وفق بيان، أن تبدأ شركة إكس نشاطها في السوق العقارية بمشروعين في مدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

وقال أشرف حامد الشيتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شورى، إن السوق العقارية به طلب حقيقي يحتاج للمزيد من المشاريع السكنية والتجارية.

الطلب المتزايد شجع مجموعة شورى على دخول السوق العقارية

وقال إن الفترة الحالية تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى قيادة التنمية العمرانية وتقديم دعم كبير للمطورين العقاريين.

وأوضح أن الدولة أنشأت مدنا جديدة عملت من خلالها على خلق فرصا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين.

وتابع أن الدولة عملت أيضا على توفير أراض وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتقديم العديد من المبادرات لدعم القطاع العقاري.

وأكد أن الشركة تسعى لأن تكون جزءا من التنمية عبر تطوير مشروعات مميزة تلبى احتياجات العملاء وتخلق فرص عمل متعددة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراض متميزة في مساحاتها ومناطق تواجدها في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لدعم هذه المحفظة بالاستثمار في مناطق واعدة.

وأضاف أن الشركة تبدأ باكورة أعمالها بإطلاق مشروعين باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.

وقال إن الشركة تعتمد على ملاءة مالية كبيرة إلى جانب محفظة أراض فى مواقع مميزة، وضمت مجموعة كبيرة من الخبرات والكوادر.

الشركة تتعاون مع 5 شركاء استراتيجيين لتنفيذ المشروعات

وأضاف أحمد فؤاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “اكس للاستثمار والتنمية”، أن الشركة تتعاون مع 5 شركاء استراتيجيين في تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح أن هذه الشركات تتضمن مجموعة شبه الجزيرة العربية للمقاولات، ومكتب “SA” للاستشارات والتصميمات الهندسية.

كما تعاقدت شركة إكس مع كلا من “إن كوميرشال” وأوكورد و 199X، للدعاية والإعلان.

وقال إن المشروع الأول بالشراكة مع شركة “سعد الدين جروب” تجاري إداري اجتماعي على شارع التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة.

وأوضح أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 1.6 مليار جنيه ويضم عددا من العلامات التجارية العالمية.

وأضاف أن المشروع الثاني سكني متكامل بمدينة 6 أكتوبر، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.4 مليار جنيه.