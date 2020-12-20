عجز الميزان التجاري يتقلص 32.4% نهاية سبتمبر إلى 2.7 مليار دولار

فهد حسين _ تقلصت قيمة العجز بالميزان التجاري لمصر، خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 32.4%، على أساس سنوي، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهر تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 4 مليارات دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.

الصادرات تراجعت 2.8% إلى 2.3 مليار دولار

وأظهرت البيانات، انخفاض قيمـة الصادرات المصرية بنسبـة 2.8 بالمائة، حيـث بلغـت 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة نسبة 5.1%، منتجات البترول بنسبة 36.5 %، بترول خام بنسبة 38.4 %، اسمده بنسبة 33.4 %).

وأشار إلى ارتفاع قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2020، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (لدائن بأشكالهـا الاوليــة “بلاستيـك ” بنسبـة 15.2%، عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 17.8% ،سجـاد وكليم بنسبة 23.6% ،ادوية ومحضرات صيـدلـه بنسبة 4.9%).

الواردات تنخفض 21.3% إلى 5 مليارات دولار

وأظهر التقرير انخفاض قيمـة الواردات بنسبــة 21.3 % حيث بلغـت 5 مليارات دولار خـلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 6.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وجاء تراجع الواردات مستندا إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (القمح بنسبة 16.3 %، البترول الخام بنسبة 0.3%، منتجات البترول بنسبة 51.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 39.6%).

ولفت تقرير المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفعات قيمة واردات بعض السلع خلال سبتمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (سيارات ركوب بنسبــة 19.9%, اجهزة تليفونات للافراد بنسبة 5.4%، فول صويا بنسبة 1.9%، اجهزة اتوماتيكية لمعالجة المعلومات بنسبة 166.1%).

كان البنك المركزي المصري، قد أشار، في نوفمبر الماضي، إلى أن معاملات ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من 2019-2020 أسفرت عن تحقيق عجز كلي بلغ نحو 9 مليارات دولار، مقابل فائضا كليا 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق له.