إم إم جروب تساهم في زيادة رأسمال ابتكار القابضة بمبلغ 150 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على المساهمة في زيادة رأسمال شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية بمبلغ 150 مليون جنيه لتصبح حد المساهمة مبلغ 365 مليون جنيه بدلا من 350 مليون جنيه.

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كما وافق المجلس وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، على المساهمة في شركة بساطة المالية القابضة والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه والتي تمثل 49.9% من رأسمال الشركة.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري صافي ربح بلغ 299.78 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 370.05 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 6.55 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.