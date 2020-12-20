مشتريات المصريين تصعد بالبورصة 0.24% في منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ امتصت القوى الشرائية للمستثمرين المصريين خسائر البورصة الصباحية الطفيفة، ودفعتها للتداول في المنطقة الخضراء بمنتصف تعاملات اليوم.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24%، ليتداول عند مستوى 10870 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.72%، ليتداول عند مستوى 60.58 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.03%، و 1.85% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 525.746 مليون جنيه على 164 شركة من خلال 18.920 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 90 شركة مقابل تراجع 18 في حين لم تتغير اسعار 56.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 11.321 مليون جنيه، منها 7.932 مليون جنيه للمؤسسات، و3.389 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 6.591 مليون جنيه، منها 6.186 مليون جنيه للمؤسسات، و404.715 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 4.730 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 5.055 مليون جنيه، مقابل 324.814 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 19.6%، تلاه سهم العبوات الطبية بنسبة 10.62%، ثم سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 8.57%.

في حين تصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.17%، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 6.03%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.05%.