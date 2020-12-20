الأسواق تترقب قرار أسعار الفائدة

فهد حسين _ تعيش الأسواق خلال الأيام المقبلة حالة من الترقب لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والمحدد له الخميس المقبل، مع ترجيح معظم المحللين تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في آخر اجتماع للجنة لعام 2020، والذي شهد بدء دورة التيسير النقدي واتباع سياسة نقدية تستهدف تحفيز النمو والسيطرة على التضخم بشكل واضح.

وشهدت أسعار الفائدة أول تغير لها خلال العام الجاري في اجتماع طارئ مارس الماضي، قرر المركزي خلاله خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة ليصل بسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأكد المركزي أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، دون التخلي عن تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

ليخفض بعدها أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية على مرتين أولاهما في اجتماع 24 سبتمبر، والثانية في اجتماع 12 نوفمبر الماضيين وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية، لتنخفض أسعار الفائدة من مستوى 8.75% للإيداع و 9.75% للإقراض، إلى 8.25% و 9.25% على التوالي.

ولم تذهب توقعات المحللين بعيدًا عن إغلاق آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل دون أي تغيير في أسعار الفائدة.

وأشار المحللون إلى اتجاه المركزي لمواصلة خفض معدلات الفائدة خلال العام المقبل بين 100 و200 نقطة أساس بهدف مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي

والوصول بأسعار الفائدة السائدة إلى مستوى الفائدة على المبادرات التمويلية المطروحة للقطاعات الاقتصادية.

واستبعد المحللون تأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بمواصلة خفض أسعار الفائدة، لا سيما أن معدل العائد الحقيقي ما زال في حدود 5% أو أكثر وأعلى بكثير من الأسواق المنافسة، فضلًا عن ميزة إعفاء الطروحات الخارجية من الضريبة.

رضوى السويفي: تثبيت الفائدة الاحتمال الأرجح.. و200 نقطة أساس خفضا مرتقبا العام المقبل

محمد أبو باشا: عودة معدل الفائدة الحقيقي لمستواه الطبيعي عند 5% يدعم قرار التثبيت

محمد عبد العال: 3 عوامل تدفع المركزي لمواصلة التيسير النقدي في ظل كورونا

مونيت دوس: عجز الأسواق عن إظهار استجابة ملحوظة يدعم تثبيت الفائدة