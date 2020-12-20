سعر الدولار مستقر أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد

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شاهندة إبراهيم – حافظ سعر صرف الدولار على حركته الهادئة أمام الجنيه، حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستويات الخميس الماضي.
واستقر سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند نفس المستويات المسجلة الخميس الماضي، بواقع 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
وظل الدولار الأمريكي محافظًا على مستواه لدى كل من: البنك التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي، وعوده مصر، وكريدي أجريكول، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
كما استقر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
فيما خفض بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار بواقع قرش واحد، إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، في مقابل15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
كما هبط الدولار بواقع قرش واحد في المصرف العربي الدولي، إلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، الخميس الماضي.
وكان سعر الدولار قد سجل ارتفاعا طفيفا بواقع 0.53 قرش، الخميس الماضي، ليبلغ 15.6567 جنيه للشراء و15.7567 جنيه للبيع.
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