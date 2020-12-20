مال وأعمال

سعر الدولار مستقر أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد

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شاهندة إبراهيم – حافظ سعر صرف الدولار على حركته الهادئة أمام الجنيه، حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستويات الخميس الماضي.

واستقر سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند نفس المستويات المسجلة الخميس الماضي، بواقع 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وظل الدولار الأمريكي محافظًا على مستواه لدى كل من: البنك التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي، وعوده مصر، وكريدي أجريكول، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

كما استقر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

فيما خفض بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار بواقع قرش واحد، إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، في مقابل15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

كما هبط الدولار بواقع قرش واحد في المصرف العربي الدولي، إلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وكان سعر الدولار قد سجل ارتفاعا طفيفا بواقع 0.53 قرش، الخميس الماضي، ليبلغ 15.6567 جنيه للشراء و15.7567 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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