وزير الصحة البريطاني: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة

سبوتنيك نيوز _ قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” الجديدة خرجت عن السيطرة.

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وتابع الوزير البريطاني في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية”: “تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة”.

أضاف أنه من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع.

وقال هانكوك: “نريد أن نضع حدا لتفشي سلالة فيروس كروونا الجديدة، من خلال تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي”.

وأضاف بقوله “خطتنا تنتهي من تلقيح مليون شخص بلقاحات كورونا خلال أيام، ولكن كان لزاما إصدار قرار بفرض الحجر الصحي في لندني وجنوب شرقي إنجلترا”.

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة البريطانية إقرارا باستخدام لقاح “كوفيد 19″، الذي طورته شركة “أسترازينكا” وجامعة أكسفورد يومي 28 أو 29 ديسمبر الجاري، لتسريع حملة التطعيم.

وقال جونسون إن الطفرة الفيروسية الجديدة التي تم تحديدها في بريطانيا معدية بنسبة 70% أكثر من النسخة الأصلية.

في الوقت نفسه، أشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أنه لا توجد بيانات حتى الآن تشير إلى أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا تسبب أشكالًا أكثر خطورة من المرض أو لديها معدل وفيات أعلى.

​​وأكد كبير الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، يوم السبت، أن طفرة الفيروس الجديدة تنتشر “بسرعة مذهلة” وتتطلب من المواطنين اتخاذ المزيد من الاحتياطات.

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وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أعلن جونسون عن فرض قيود جديدة في لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، وهو ما قال إنه يعني بشكل أساسي الإغلاق. بعد إنجلترا، أعلنت سلطات اسكتلندا وويلز أيضًا تدابير أكثر صرامة.