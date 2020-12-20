الاتحاد المصري للتأمين يستعد لطرح باقة منتجات تأمينية لنشاط متناهي الصغر

يستعد الاتحاد المصري للتأمين، طرح مجموعة جديدة من منتجات التأمين متناهي الصغر للأفراد والمجموعات، وذلك بعد عرضها على الشركات الأعضاء لأخذ ملاحظاتهم، تمهيدًا لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم، أن اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وشك الانتهاء من بعض الوثائق التي تناسب هذه الفئات، وهي: وثيقة المسكن، وثيقة تأمينات الحياة، وتأمينات الحياة والاستثمار، ووثيقة الأمراض الحرجة، ووثيقة نفوق الماشية.

وأكد الاتحاد على أنه يتبنى في إستراتيجيته الوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، والعمل على تذليل كافة العقبات الخاصة بالحد من انتشار التأمين متناهي الصغر وتغطية الشرائح المجتمعية المستهدفة والعمل على تشجيع شركات التأمين في الاكتتاب في التأمين متناهي الصغر.

ويقترح الاتحاد استخدام بعض الأنظمة أو التطبيقات الحديثة في منظومة توزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر في مصر.

وأوضح أن مثل هذه الأنظمة هي استخدام الكروت المدفوعة مقدماُ او مسبقة الدفع والتي تصدرها شركات التحصيل “شركات الدفع الإلكتروني” في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.

هذا إلى جانب استخدام أنظمة شركات الاتصالات ” التليفون المحمول” كمحافظ شركات الاتصالات Wallets في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.

ويتضمن المقترح شرح طبيعة التطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر وآلية تطبيقها وأهم المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي قد يحتاجها القطاع لتنفيذ ذلك المقترح.

وقال الاتحاد إنه تم إعداد نموذج عقد استرشادي لإصدار وطباعة وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر، ويتناول عملية الربــط الالكتروني بين شركة التأمين وجهة التوزيع وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بالقرارات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد تم اعتماد العقد الاسترشادي من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وارساله للهيئة العامة للرقابة المالية ليتم بعد ذلك توزيعه على شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين ليكون مرجع لهم للاعتماد عليه عند اجراء مثل هذه التعاقدات الخاصة بمنظومة التأمين متناهي الصغر.

وأشار إلى أنه وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد والتي تهدف الى تنويع قنوات توصيل التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع.

وتتضمن أيضًا الاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الطرفين والانتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين.