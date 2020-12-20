عاجل.. أودن للاستثمارات تتوقف عن استكمال إجراءات الاستحواذ على النصر للأعمال والرقابة المالية توافق

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن كتاب ورد إليها من شركة أودن للاستثمارات المالية بتاريخ اليوم بخصوص عدم المضي قدماً في تنفيذ عرض الشراء المقدم منها وتحالفها للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال النصر للأعمال المدنية.

طالع.. عاجل.. مدينة نصر للإسكان ترفض عرض الاستحواذ على النصر للأعمال لانخفاض سعر السهم عن قيمته العادلة

وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن الخطات أرجع سبب عدم المضي قدما في تنفيذ عرض الشراء إلى استحالته من الناحية العملية في ضوء إعلان شركة مدينة نصر للإسكان – المساهم الرئيسي بشركة النصر للأعمال المدنية المستهدفة بالعرض والتي تمتلك نسبة 52% منها- عن رفض العرض.

وبحسب الإفصاح فقد وافقت الهيئة على ماورد بطلب الشركة.

وفي صباح اليوم، أعلنت مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن قرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، رفض عرض الاستحواذ على 90% من أسهم رأسمال شركة النصر للأعمال المدنية – والتي تمتلك بها أكثر من 52% من رأس المال-.

وأرجعت الشركة وفقاً لبيانها المرسل للبورصة اليوم، سبب الرفض إلى أن السعر النقدي المعروض 11 جنيه للسهم الواحد لا يمثل القيمة العادلة لسهم شركة النصر للأعمال المدنية التابعة، وذلك بناء على مركزها المالي ونتائج أعمالها ومقوماتها المادية والمعنوية وأسعار تداول أسهمها بالبورصة المصرية.

أضافت مدينة نصر، أن السعر المعروض أقل من القيمة الدفترية لسهم شركة النصر للأعمال المدنية بناء على القوائم المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

وفي اجتماع مجلس الإدارة 16 ديسمبر الجاري، رأت الشركة ، باعتبارها المساهم الرئيسي بشركة النصر للأعمال المدنية بنسبة تزيد عن 52% من أسهم رأس المال، أن إدارة مدينة نصر للإسكان ترى أن السعر النقدي المعروض 11 جنيه للسهم الواحد لا يمثل القيمة العادلة لسهم الشركة المستهدفة، بناء على مركزها المالي ونتائج أعمالها ومقوماتها المادية والمعنوية وأسعار تداول أسهمها بالبورصة المصرية.

وأشارت، إلى أن إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير قامت بالتنسيق مع إدارة الشركة التابعة المستهدفة بتعيين مستشار مالي مستقل لإجراء دراسة للقيمة العادلة لأسهم الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

ووافقت هيئة الرقابة المالية الخميس الماضي، على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من تحالف استراتيجي مكون من شركة أودن للاستثمارات المالية، وأودن كابيتال جروب للاستثمار العقاري، وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وشركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة، وريدكون للتعمير، ونيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية، لشراء حتى عدد 13.176 مليون سهم تمثل نسبة 90% من أسهم شركة النصر للأعمال المدنية، بحد أدني 51%.