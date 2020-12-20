الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من العاصمة الألمانية برلين منذ أول يوليو

استقبل اليوم أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة، أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الألمانية برلين على متنها 125 راكب.

تعد الرحلة هي الأولى منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر في أول يوليو الماضي.

ومن جانبها، أكدت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن السوق الألماني من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

ولفتت إلى قيام أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمدينة الغردقة باستقبال السائحين والترحيب بهم.

وقالت إن الرحلة نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بألمانيا لاستعادة الحركة السياحية الألمانية الوافدة الي مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأوضحت إيمان محمود أن هذه الرحلة تأتي في ضوء استمرار توافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد توجه في شهر سبتمبر الماضي في زيارة قصيرة الي العاصمة الألمانية برلين والتي تعتبر أول زيارة لمسئول مصري إلى دولة ألمانية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعقد العناني خلال الزيارة عددا من اللقاءات الرسمية والمهنية لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

والتقى بوزير الدولة لشئون السياحة، ووزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا، ورئيس لجنة أزمة الكورونا في ألمانيا، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج.