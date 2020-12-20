منظمة الصحة العالمية تدعو لتشديد القيود بين دول أوروبا

دعت منظمة الصحة العالمية، الدول الأوروبية إلى تعزيز القيود، لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

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ونقلت وكالة فرانس 24 عن المنظمة أن تعزيز القيود يأتي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

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وعلى هذه الخلفية وفي السياق، أعلنت السلطات الهولندية أنها ستتوقف عن قبول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى الأول من يناير، حيث تم تحديد حالة إصابة بنوع جديد من فيروس كورونا، مشابه للنوع الذي ينتشر الآن في بريطانيا، في هولندا.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر “بسهولة أكبر بكثير”.

وقال رئيس الوزراء إن النسخة الجديدة “قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن البديل القديم، النسخة الأصلية للمرض”.