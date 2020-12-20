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منظمة الصحة العالمية تدعو لتشديد القيود بين دول أوروبا

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دعت منظمة الصحة العالمية، الدول الأوروبية إلى تعزيز القيود، لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

طالع.. الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى غير بريطانيا

ونقلت وكالة فرانس 24 عن المنظمة أن تعزيز القيود يأتي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

طالع.. هولندا تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

وعلى هذه الخلفية وفي السياق، أعلنت السلطات الهولندية أنها ستتوقف عن قبول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى الأول من يناير، حيث تم تحديد حالة إصابة بنوع جديد من فيروس كورونا، مشابه للنوع الذي ينتشر الآن في بريطانيا، في هولندا.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر “بسهولة أكبر بكثير”.

وقال رئيس الوزراء إن النسخة الجديدة “قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن البديل القديم، النسخة الأصلية للمرض”.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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