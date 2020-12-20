وادي للاستشارات تبيع كامل حصتها في القاهرة للإسكان لصالح بايونيرز القابضة

رنا ممدوح _ باعت شركة وادي للاستشارات كامل حصتها في رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير البالغ نسبتها 13.33%، لصالح بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

طالع.. الجيزة العامة للمقاولات: بايونيرز القابضة رفعت حصتها إلى 59.69% بشراء حصص من مجموعات مرتبطة

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن وادي للاستشارات قامت ببيع عدد 12 مليون سهم من أسهم القاهرة للإسكان مقابل 174 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 14.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وترتب علي ذلك رفع حصة شركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق بعد شراء حصة وادي للاستشارات إلى 76.45%.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم سمو للاستشارات بنسبة 10%، وثروة للاستشارات بنسبة 3.55%.