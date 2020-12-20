ما هي السلالة الجديدة؟ وهل هي أكثر فتكا؟ 5 أسئلة مهمة عن تطورات فيروس كورونا

وكالات – انتشر نوع جديد من فيروس كورونا عبر لندن والجنوب الشرقي من إنجلترا وينتشر بشكل أسرع من السلالة الأصلية.

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حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة، السير باتريك فالانس، من أن السلالة الجديدة لـ 19-Covid أصبحت المهيمنة بعد الارتفاع السريع في الحالات خلال الأيام الأخيرة.

وقف بجانبه في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت في داونينج ستريت، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، الذي قال إن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر.

أدى الانتقال السريع عبر المنطقة إلى دخول لندن والجنوب الشرقي وأجزاء من شرق إنجلترا في قيود جديدة من المستوى 4 اعتبارًا من صباح اليوم الأحد.

1- ما هي سلالة فيروس كورونا الجديدة؟

السلالة الجديدة عبارة عن طفرة في فيروس SARS-CoV-2 الذي كان في قلب تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

تم تسميته VUI-202012/01، وهو أول متغير يتم التحقيق فيه بواسطة Public Health England (PHE) في ديسمبر.

يوجد حاليًا حوالي 4000 طفرة في جين البروتين الشائك.

2 – هل البديل الجديد لـ Covid أكثر فتكًا أم خطورة؟

على الرغم من أن المتغير الجديد ينتشر بشكل أسرع، وبالتالي يصعب السيطرة عليه، لكن لا يوجد حاليًا ما يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو يسبب أعراضًا أكثر حدة.

كانت هناك أيضًا طفرات مختلفة لـ Covid-19 دخلت المجتمعات دون أي عواقب حقيقية.

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن التحليل المبكر أظهر أن السلالة الجديدة يمكن أن تزيد من معدل التطور بمقدار 0.4 أو أكثر، وقد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة من النوع القديم.

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أكد السير باتريك ذلك ، قائلاً إن السلالة الجديدة “لها زيادة كبيرة في قابلية الانتقال”.

السلالات الجديدة ليست بالضرورة شيئًا سيئًا، وقد تكون أقل ضراوة، ولكن إذا انتشرت بشكل أسرع وبنفس الشدة، فإن المزيد من الناس سيصابون بالمرض في فترة زمنية أقصر.

3- هل اللقاحات تعمل ضد السلالة الجديدة؟

قال البروفيسور ويتي إنه لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات.

لكنه قال إن “العمل العاجل” جار لتأكيد ذلك وحذر من أنه “أكثر أهمية من أي وقت مضى” أن يستمر الناس في اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الفيروس.

قال وزير الصحة مات هانكوك أيضًا إن أحدث نصيحة إكلينيكية هي أنه من المستبعد جدًا أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح لأنه ينتج أجسامًا مضادة ضد العديد من المناطق في بروتين سبايك.

لكن PHE قالت إن هذا المتغير الجديد يتضمن طفرة في بروتين سبايك وأن هذا قد يؤدي إلى أن يصبح الفيروس أكثر عدوى وينتشر بسهولة بين الناس.

4 – أين ظهرت السلالة الجديدة؟

قالت PHE إنه اعتبارًا من 13 ديسمبر ، تم تحديد 1108 حالة مع هذا البديل الجديد، في الغالب في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

قال السير باتريك إنه بحلول ديسمبر، تم تأكيد أكثر من 60 في المائة من الإصابات في العاصمة على أنها من السلالة الجديدة، قائلاً: “إنه يتحرك بسرعة ويصبح هو الفيروس السائد”.

وأضاف البروفيسور ويتي أن هناك خطرًا من أن السلالة الجديدة “تذهب إلى مناطق أخرى من البلاد التي لا تعاني من مشكلة حاليًا”.

ومع ذلك، قال إن إجراءات مثل التباعد الاجتماعي والحد من الاتصال ستساعد في منع الانتشار في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

5- ما هي أعراض السلالة الجديدة من كورونا؟

قال البروفيسور ويتي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الطفرة الجديدة تسبب أعراضًا مختلفة للسلالة الأصلية.

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وقال أيضًا إن اختبارها لا يزال كما هو وأن النتيجة السريرية لا تختلف.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضًا أن السلالة الجديدة تنتج نفس الأعراض ، مما يعني أن الناس سيظلون يعانون ارتفاع في درجة الحرارة، سعال مستمر، فقدان حاسة التذوق والشم أو مزيج من كل ما سبق.