مشتريات المصريين والعرب ترفع البورصة 0.42% عند الإغلاق وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 نسبة 0.42%، وأغلق عند مستوى 10890 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.75%، وأغلق عند مستوى 60.56 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.03%، و 1.84% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.244.207 مليار جنيه، على 184 شركة من خلال 40.816 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 103 شركة مقابل تراجع 37 في حين لم تتغير أسعار 44.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 37.057 مليون جنيه، منها 36.904 مليون جنيه للمؤسسات، و153.491 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 1.476 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بمبلغ 6.358 مليون جنيه، مقابل 4.882 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 38.534 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 39.212 مليون جنيه، مقابل 677.383 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 89.78% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على4.67% والعرب على 5.55% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.36% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.63%.

وتصدر سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 19.9%، تلاه سهم العبوات الطبية بنسبة 11.22%، ثم سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 9.14%.

في حين تصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.17%، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.37%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 3.97%.