إيطاليا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

وكالات – قررت إيطاليا الانضمام إلى دول أوروبية أخرى في تعليق السفر جوا مع بريطانيا، حيث تنتشر بسرعة سلالة متحورة من فيروس كورونا في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

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وكتب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأحد، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “لقد دقت المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن شكل جديد من مرض كوفيد يمكن أن يكون نتيجة تحور فيروسي”.

ولم يتضح على الفور موعد سريان حظر الطيران.

واكتفى دي مايو بالقول إنه يجرى إعداد مرسوم فى هذا الشأن .

لاحتواء فيروس كورونا، فرضت بريطانيا إغلاقاً صارماً وحظر تجوال في العاصمة لندن وأجزاء كبيرة من جنوب شرقى إنجلترا اعتباراً من الأحد.