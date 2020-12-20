الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

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دوت الخليج – أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت؛ بناء على تعليمات السلطات الصحية في البلاد.
طالع.. ما هي السلالة الجديدة؟ وهل هي أكثر فتكا؟ 5 أسئلة مهمة عن تطورات فيروس كورونا
وتشهد المملكة المتحدة انتشارا سريعا لسلالة متحورة من فيروس كورونا ” كوفيد 19″ في لندن وجنوب شرقي المملكة.
كما قررت كل من إيطاليا وهولندا الانضمام في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى دول أوروبية أخرى في تعليق السفر جوا مع بريطانيا.
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