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الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

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دوت الخليج – أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت؛ بناء على تعليمات السلطات الصحية في البلاد.

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وتشهد المملكة المتحدة انتشارا سريعا لسلالة متحورة من فيروس كورونا ” كوفيد 19″ في لندن وجنوب شرقي المملكة.

كما قررت كل من إيطاليا وهولندا الانضمام في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى دول أوروبية أخرى في تعليق السفر جوا مع بريطانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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